60-летняя омичка решила стать «брокером» и проиграла все деньги

СЕГОДНЯ 12:18 2019-10-18T12:21:13+03:00

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60-летняя жительница села Троицкого решила получить внушительную, как гласила реклама в интернете, прибавку к пенсии. Женщина взялась осваивать увлекательную профессию брокера. По крайней мере, пожилая дама верила, что занимается финансовыми операциями. Но все оказалось иначе.

– В течение 10 дней женщина ежедневно вносила крупные суммы на счет – всего 647 000 рублей. Наблюдая пополнения виртуального счета, она решила снять свои вложения, но обналичить деньги ей не удалось. Попытки связаться с «брокером» оказались безуспешными, – сообщает пресс-служба регионального УМВД. – Полицейские проводят комплекс мер, направленный на раскрытие дистанционного мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU