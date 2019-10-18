2019-10-18T12:07:49+03:00
Происшествия

В Омской области директор ДК пошла на служебный подлог

Ее приговорили к штрафу
Анна МИКУЛА
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Уголовное дело прекращено, но женщина обязана заплатить судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.Уголовное дело прекращено, но женщина обязана заплатить судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Исполняющую обязанности директора москаленского дворца культуры признали виновной в служебном предлоге.

– По данным следствия, с октября 2017 по апрель 2018 и.о. директора МКУК РКДЦ «Современник» используя служебное положение, внесла заведомо ложные сведения в приказы о премировании сотрудников, после чего присвоила денежные средства в общей сумме 176,5 тысячи рублей, – сообщает пресс-служба регионального СУ СК. – С учетом раскаяния подсудимой постановлением суда уголовное дело прекращено, но женщина обязана заплатить судебный штраф в размере 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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