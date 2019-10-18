2019-10-18T12:03:56+03:00
Происшествия

В Омске грабитель напал на девочку-подростка ради айфона

Та не растерялась и с помощью неравнодушных прохожих смогла задержать негодяя
Анна МИКУЛА
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Подозреваемого помог задержать неравнодушный мужчина. Фото: 55.мвд.рфПодозреваемого помог задержать неравнодушный мужчина. Фото: 55.мвд.рф
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25-летний житель Советского округа не придумал другого способа заработка, кроме как напасть на 17-летнюю девочку, стоявшую на остановке «Улица Дианова». Грабитель выхватил у подростка айфон стоимостью более 50 тысяч рублей и пустился наутек.

Но потерпевшая оказалась вовсе не такой беззащитной, как предполагал преступник. Она кинулась вдогонку за обидчиком и одновременно кричала, чтобы привлечь внимание прохожих. Один из них отозвался на призыв о помощи, смог скрутить убегавшего и передал его полицейским.

Мать девушки обратилась в полицию с соответствующим заявлением.

– В настоящее время похищенное изъято и передано владелице, – сообщает пресс-служба регионального УМВД. – Подозреваемому определена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Полицейские проверяют данного гражданина на причастность к аналогичным фактам на территории областного центра. Максимальное наказание за совершение грабежа – лишение свободы на срок до 4-х лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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