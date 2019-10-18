В Омске чудом выжил водитель, машина которого перевернулась 5 раз
Очевидцы говорят, что он родился в рубашке [фото]
Машина кувыркнулась 5 раз.Фото: ВКонтакте
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Серьезная авария произошла в Омске на Красноярском тракте. Утренний гололед и мокрый снег, видимо, не всех заставил быть внимательными на дороге. На подъезде к городу в аварию попала иномарка. Машина несколько раз перевернулась на скользкой дороге и улетела в кювет.
К счастью, обошлось без жертв. Фото с места аварии появилось в соцсетях. Омичи активно обсуждают это ДТП.
- Гололед, будьте осторожны и внимательны. Владелец жив. Родился в рубашке, после 5 кувырков, - рассказали в соцсетях очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU