В Омске чудом выжил водитель, машина которого перевернулась 5 раз

СЕГОДНЯ 11:40 2019-10-18T11:40:16+03:00

Очевидцы говорят, что он родился в рубашке [фото]

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Серьезная авария произошла в Омске на Красноярском тракте. Утренний гололед и мокрый снег, видимо, не всех заставил быть внимательными на дороге. На подъезде к городу в аварию попала иномарка. Машина несколько раз перевернулась на скользкой дороге и улетела в кювет.

К счастью, обошлось без жертв. Фото с места аварии появилось в соцсетях. Омичи активно обсуждают это ДТП.

- Гололед, будьте осторожны и внимательны. Владелец жив. Родился в рубашке, после 5 кувырков, - рассказали в соцсетях очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU