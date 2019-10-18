Под Омском электрика убило током

СЕГОДНЯ 11:17 2019-10-18T11:17:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла на одном из заводов около села Дружино под Омском. Там один из операторов предприятия в помещении подстанции обнаружил страшную находку. На полу лежало бездыханное тело 54-летнего электрика завода. Руководство предприятия сразу же вызвало на место силовиков. Они восстановили картину случившегося.

- По предварительным данным, около 8 часов утра во время проведения электропроводки мужчина был смертельно травмирован электротоком и скончался на месте, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Следственного комитета по Омской области.

Силовики начали доследственную проверку. Им предстоит выяснить, как соблюдалась техника безопасности на заводе и есть ли виновные в смерти электрика.

ИСТОЧНИК KP.RU