В Омске должника, пытавшегося скрыться от суда, сняли с поезда до Воронежа

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-18T09:57:04+03:00

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Неудачней закончилась попытка скрыться для 28-летнего омича. Ранее судимый житель Горьковского района не являлся на суд по уголовному делу против него. Мужчину обвиняли в умышленном причинении легкого вреда здоровью. Поэтому его заочно арестовали.

Поймать беглеца помогли судебные приставы. У них тоже были вопросы к сибиряку, так как он задолжал 170 тысяч рублей. Они-то и узнали, что сельчанин купил билеты до Воронежа и собирается скрыться. В день отправления поезда приставы ждали беглеца у входа в нужный вагон. Задержанного передали полицейским. Явиться на суд омичу теперь все-таки придется.

ИСТОЧНИК KP.RU