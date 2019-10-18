2019-10-18T08:19:35+03:00
Общество

В Омске рекламу с обещанием бесплатного гроба и креста пенсионерам признали незаконной

К тому же на ней почему-то был изображен солдат в форме
Станислав МУХИН
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На странную рекламу пожаловались неравнодушные омичи. Им не понравилось изображение солдата в военной форме на рекламе похоронных услуг. Один из сибиряков пожаловался. По его мнению, это порочит честь и достоинство российской армии Вывеску рассмотрела комиссия при УФАС. И пришли к выводу, что такое изображение действительно неуместно. Нашли в УФАС и другие нарушения.

- В тексте рекламы отсутствуют условия оказания услуги «пенсионерам РФ гроб и крест бесплатно». Согласно пояснениям рекламодателя, условием является заключение договора на полный комплекс похоронных услуг с гражданами РФ пенсионного возраста, в результате чего реклама признана ненадлежащей, – пояснили "Комсомолке" в пресс-службе УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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