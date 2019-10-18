В Омске у одного из торговых центров начали ставить новогоднюю елку

СЕГОДНЯ 07:53 2019-10-18T07:53:34+03:00

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За 2,5 месяца до Нового года в Омске пошел снег. И, кажется, этого сигнала ждало руководство одного из торговых центров на Левом Берегу. На площади у ТЦ "Континент" начали устанавливать новогоднюю елку. Это заметили омичи, которые и разместили фото в социальные сети.

Напомним, что ТЦ "Континент" связывают с именем депутата Валерия Кокорина. Ему так же принадлежит ТЦ "Каскад". Елки около этих комплексов появляются раньше всех и стоят до глубокой весны. Это уже породило массу шуток в Омске.

Правда, не всем нравится столь ранняя установка елки.

- К Новому году эта елка уже так надоедает, что никакого торжества не чувствуется! - написала под фото одна из сибирячек.

Другие омичи были более благосклонны к фишке руководства торгового комплекса.

ИСТОЧНИК KP.RU