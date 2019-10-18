2019-10-18T06:23:01+03:00
Общество

Омские похоронщики использовали в рекламе фото живого военного

Кроме того, они предлагали пенсионерам крест и гроб бесплатно, но это оказалось фикцией
Анна МИКУЛА
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Омские предприниматели рекламировали свои услуги довольно странным способом. В качестве «клиента» похоронная фирма использовала фото реального молодого человека, одетого в военную форму. На них пожаловались антимонопольщикам.

– Учитывая мнение заявителя, неоднозначность восприятия рекламы, было принято решение рассмотреть ее на заседании Экспертного совета по рекламе при Омском УФАС России. Большинство экспертов сошлись во мнении, что использование в рекламе похорон образа военного, лицо которого можно идентифицировать, неприемлемо, – рассказали в пресс-службе областного УФАС. –Вместе с тем в тексте рекламы отсутствуют условия оказания услуги «пенсионерам РФ гроб и крест бесплатно». Согласно пояснениям рекламодателя, условием предоставления такой услуги является заключение договора на полный комплекс похоронных услуг с гражданами РФ пенсионного возраста, в результате чего реклама признана ненадлежащей.

Индивидуального предпринимателя обязали не использовать больше эту рекламу. Материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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