2019-10-18T06:44:22+03:00
Происшествия

В Омске «Газель» насмерть сбила пешехода

Все случилось в Ленинском округе
Станислав МУХИН
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Смертельная авария произошла вечером 17 октября на улице 6-я Станционная. В Госавтоинспекции установили: в районе остановки "Птицевод-3" ехала "Газель". Недалеко от остановки перебежать дорогу в неположенном месте попытался пешеход. В итоге машина сбила 60-летнего омича. От удара его отбросило на несколько метров. Шансов выжить у него не было. Пешеход скончался на месте.

- По факту ДТП инспекторы проводят проверку. Подробности будут сообщены позже, - уточнили КП-Омск в пресс-службе УМВД по Омской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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