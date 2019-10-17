Омич за маты получил трое суток ареста
Он получил трое суток ареста.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Поплатился свободой за длинный язык житель Омска. В одном из общественных мест он решил проявить свое искусство красноречия. Все случилось в сентябре. На замечание окружающих мужчина не реагировал. В итоге его задержали сотрудники полиции, которые и составили протокол за мелкое хулиганство и нарушение общественного порядка.
Как пояснили "Комсомолке" в пресс-службе Ленинского районного суда, суд вынес решение о наказании в виде административного ареста на трое суток. В следующий раз, возможно, омич будет более избирательным в своей речи.
ИСТОЧНИК KP.RU