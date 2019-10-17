В Омске столкнулись легковушка и пожарная машина

СЕГОДНЯ 14:28 2019-10-17T14:28:03+03:00

По словам очевидцев, водитель первой не пропустил сотрудников МЧС, ехавших на вызов

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В соцсетях ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия, случившегося 14 октября на улице 10 лет Октября. В тот день там столкнулись «Тойота» и пожарная машина.

Первую сильно покорежило, «Урал» в результате столкновения практически не пострадал, место удара достаточно будет просто покрасить.

Тем временем очевидцы случившегося в комментариях рассказывают, что водитель легковушки не пропустил пожарных, спешивших на вызов с проблесковыми маячками. Правда, чтобы доказать это, придется найти запись с видеорегистратора.

ИСТОЧНИК KP.RU