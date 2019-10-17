На трассе в Красноярске в страшное ДТП попало авто с омскими номерами
Страшная авария случилась в Красноярске. Судя по повреждениям, две легковушки, ехавшие по трассе во встречных направлениях, столкнулись лоб в лоб. Примечательно, что у одного авто омские номера.
– По предварительным данным ГИБДД «Хонда» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Хендай». В результате ДТП 21-летний водитель «Хендай» от полученных травм скончался, а его 38-летний пассажир доставлен в больницу. Водителя и пассажира «Хонды» доставили больницу с травмами, – говорится в паблике . – Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
Фото: vk.com/kraschp
ИСТОЧНИК KP.RU