2019-10-17T14:16:39+03:00
Происшествия

На трассе в Красноярске в страшное ДТП попало авто с омскими номерами

Машина превратилась в груду покореженного металла
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/kraschpФото: vk.com/kraschp
Изменить размер текста:

Страшная авария случилась в Красноярске. Судя по повреждениям, две легковушки, ехавшие по трассе во встречных направлениях, столкнулись лоб в лоб. Примечательно, что у одного авто омские номера.

– По предварительным данным ГИБДД «Хонда» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Хендай». В результате ДТП 21-летний водитель «Хендай» от полученных травм скончался, а его 38-летний пассажир доставлен в больницу. Водителя и пассажира «Хонды» доставили больницу с травмами, – говорится в паблике . – Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Фото: vk.com/kraschp

Фото: vk.com/kraschp

Фото: vk.com/kraschp

Фото: vk.com/kraschp

Фото: vk.com/kraschp

Фото: vk.com/kraschp

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24