На трассе в Красноярске в страшное ДТП попало авто с омскими номерами

СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-17T14:16:39+03:00

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Страшная авария случилась в Красноярске. Судя по повреждениям, две легковушки, ехавшие по трассе во встречных направлениях, столкнулись лоб в лоб. Примечательно, что у одного авто омские номера.

– По предварительным данным ГИБДД «Хонда» выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Хендай». В результате ДТП 21-летний водитель «Хендай» от полученных травм скончался, а его 38-летний пассажир доставлен в больницу. Водителя и пассажира «Хонды» доставили больницу с травмами, – говорится в паблике . – Сотрудники ГИБДД продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Фото: vk.com/kraschp

Фото: vk.com/kraschp

Фото: vk.com/kraschp

ИСТОЧНИК KP.RU