Омичка вместо сигнализации получила посылку с резаной бумагой
32-летняя омичка увидела на объявление о продаже автосигнализации за полцены в интернете. Прельстившись низкой стоимостью, она перевела «продавцу» всю сумму, почти 4 тысячи рублей. Открыв посылку из Москвы, она сильно удивилась: в коробке среди вороха резаного картона маленький датчик стоимостью 200 рублей.
– После неудачных попыток связаться с поставщиком покупательница сразу же обратилась за помощью к полицейским, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Работа над раскрытием преступления продолжается. Полицейские проверяют движение денежных средств по счету злоумышленника, устанавливают его реальное местонахождение.
ИСТОЧНИК KP.RU