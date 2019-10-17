Омичка вместо сигнализации получила посылку с резаной бумагой

СЕГОДНЯ 14:00 2019-10-17T14:02:43+03:00

После этого «продавец» перестал выходить на связь

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32-летняя омичка увидела на объявление о продаже автосигнализации за полцены в интернете. Прельстившись низкой стоимостью, она перевела «продавцу» всю сумму, почти 4 тысячи рублей. Открыв посылку из Москвы, она сильно удивилась: в коробке среди вороха резаного картона маленький датчик стоимостью 200 рублей.

– После неудачных попыток связаться с поставщиком покупательница сразу же обратилась за помощью к полицейским, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Работа над раскрытием преступления продолжается. Полицейские проверяют движение денежных средств по счету злоумышленника, устанавливают его реальное местонахождение.

ИСТОЧНИК KP.RU