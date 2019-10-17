Из Омска запустят самолеты в Красноярск

СЕГОДНЯ 13:51 2019-10-17T13:53:32+03:00

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С марта из Омска в Красноярск и обратно запустят новый рейс. Перелеты на бортах Sukhoi Superjet 100 будет осуществлять «Аэрофлот». Стоимость самых дешевых билетов в один конец обойдется в 5663 рубля.

Сейчас из Омского аэропорта также можно долететь до красноярского Емельяново можно долететь за 4900 рублей. Перелеты осуществляет авиакомпания Nord Star.

ИСТОЧНИК KP.RU