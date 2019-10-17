2019-10-17T13:36:17+03:00
Общество

После столкновения двух автобусов в Омской области пострадали 8 человек

Прокуратуры проверит транспортные компании, с машинами которых случилось ДТП
Анна МИКУЛА
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Крупное ДТП случилось на трассе Оконешниково – Калачинск. Там столкнулись два пассажирских автобуса – «Газель» и «Пазик». В салоне первого ехали семь пассажиров, во втором – восемь.

– В результате дорожно-транспортного происшествия восемь человек получили травмы, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В соответствии с требованиями Федерального закона от 226.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» прокуратура города Омска согласовала Управлению МВД России по г. Омску проведение внеплановой выездной проверки в отношении автопредприятия, водитель которого виновен в совершении ДТП.

Проведение проверки находится на контроле прокуратуры города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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