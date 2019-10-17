2019-10-17T13:28:00+03:00
Общество

В Омске эвакуировали больницу

Как выяснилось, там сработала пожарная сигнализация [видео]
Анна МИКУЛА
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Фото: скриншот с видео (vk.com/aomsk)Фото: скриншот с видео (vk.com/aomsk)
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Об экстренной эвакуации, которая произошла сегодня, 17 октября, в медико-санитарной части № 11 на улице Нахимова, сообщили очевидцы. На записи, выложенной в соцсети, видно, как в сторону больницы проносятся несколько пожарных машин с мигалками.

– Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило в 10.10. На место выехали четыре автомобиля и 18 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Как выяснилось, тревога была ложной. После обследования в здании не обнаружено признаков возгорания.

Эвакуация больницы в Омске.Видео: vk.com/aomsk

ИСТОЧНИК KP.RU

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