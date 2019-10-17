В Омске эвакуировали больницу
Об экстренной эвакуации, которая произошла сегодня, 17 октября, в медико-санитарной части № 11 на улице Нахимова, сообщили очевидцы. На записи, выложенной в соцсети, видно, как в сторону больницы проносятся несколько пожарных машин с мигалками.
– Сообщение о срабатывании пожарной сигнализации поступило в 10.10. На место выехали четыре автомобиля и 18 человек личного состава, – сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. – Как выяснилось, тревога была ложной. После обследования в здании не обнаружено признаков возгорания.
Эвакуация больницы в Омске.Видео: vk.com/aomsk
ИСТОЧНИК KP.RU