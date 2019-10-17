Стали известны зарплаты самых дорогих игроков омского «Авангарда»

СЕГОДНЯ 12:36 2019-10-17T12:36:22+03:00

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Спортивное издание «Спорт-Экспресс» опубликовало свои данные о зарплатах самых дорогих игроков Континентальной хоккейной. Ожидаемо больше всех в рейтинге представителей ЦСКА и СКА. У них в список попали 14 и 10 игроков соответственно. Самым же дорогим игроком стал нападающий магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин.

У "Авангарда" в рейтинге самых высокооплачиваемых хоккеистов оказались 6 человек.

В составе "ястребов" больше всех получают швейцарский форвард Свен Андригетто, капитан Алексей Емелин и канадец Коди Фрэнсон. По данным издания, все они зарабатывают по 90 млн. рублей за сезон. Чуть меньше цифры у Сергея Широкова с 80 млн, Тэйлора Бэка - 75 млн. и Вячеслава Войнова - 70 млн. Только на этих хоккеистов клуб тратит в год почти полмиллиарда.

Издание не уточняет, откуда у них источник информации о зарплатах. Но поясняет: что цифры приводятся без учета бонусов игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU