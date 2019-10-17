Стало известно, какая погода ждет Омск в ноябре

СЕГОДНЯ 12:34 2019-10-17T12:36:57+03:00

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Судя по долгосрочному прогнозу синоптиков, резких перепадов температуры в конце октября и в ноябре омичам опасаться не стоит. Регион будет плавно погружаться в зиму.

По данным Gismeteo, температура весь этот период будет колебаться в пределах +5...-4 градусов днем и +1...-8 по ночам. Периодически, как и положено для этого времени года будут идти дожди.

Однако резкого похолодания, как в соседних регионах, в Омске, скорее всего, не будет

ИСТОЧНИК KP.RU