Стало известно, какая погода ждет Омск в ноябре
Синоптики обещают мягкий переход к зиме
Синоптики обещают мягкий переход к зиме.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Судя по долгосрочному прогнозу синоптиков, резких перепадов температуры в конце октября и в ноябре омичам опасаться не стоит. Регион будет плавно погружаться в зиму.
По данным Gismeteo, температура весь этот период будет колебаться в пределах +5...-4 градусов днем и +1...-8 по ночам. Периодически, как и положено для этого времени года будут идти дожди.
Однако резкого похолодания, как в соседних регионах, в Омске, скорее всего, не будет
ИСТОЧНИК KP.RU