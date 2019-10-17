Омича, закопавшего труп убитого им приятеля у себя во дворе, осудили

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-17T13:27:29+03:00

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Инцидент произошел в мае в Старом Кировске. 23-летний молодой человек распивал своей квартире в доме на улице Пацаева спиртное. Потом он что-то не поделил с одним из собутыльников, жестоко его избил и оттащил с приятелями тело еще живого человека в сарай. После этого «веселая» компания вернулась к застолью.

Потерпевший умер, а его убийца спустя несколько дней решил закопать тело недалеко от своего дома. Все почти получилось, но один из помогавших ему знакомых обо всем рассказал полицейским.

– Вину в совершении преступления мужчина признал частично, указав, что после нанесения потерпевшему телесных повреждений последний был еще жив, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU