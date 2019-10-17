2019-10-17T10:27:17+03:00
Происшествия

Омич приютил бывшего зэка, а тот его убил

Инцидент произошел в Старом Кировске
Анна МИКУЛА
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Расследование продолжается.Расследование продолжается.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Поплатился жизнью за свою отзывчивость владелец квартиры на Новостройке в Старом Кировске. 40-летний мужчина приютил у себя дома 37-летнего бомжа, который недавно освободился из колонии.

А тот в «благодарность» напился и забил хозяина жилья насмерть. Как выяснилось, агрессивный гость уже был судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. По крайней мере в ближайшие годы о крыше над головой ему можно не беспокоиться. Если вину мужчины докажут, он снова вернется за решетку.

– В настоящее время подозреваемый задержан, сегодня в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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