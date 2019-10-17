Омич приютил бывшего зэка, а тот его убил
Поплатился жизнью за свою отзывчивость владелец квартиры на Новостройке в Старом Кировске. 40-летний мужчина приютил у себя дома 37-летнего бомжа, который недавно освободился из колонии.
А тот в «благодарность» напился и забил хозяина жилья насмерть. Как выяснилось, агрессивный гость уже был судим за кражи и причинение тяжкого вреда здоровью. По крайней мере в ближайшие годы о крыше над головой ему можно не беспокоиться. Если вину мужчины докажут, он снова вернется за решетку.
– В настоящее время подозреваемый задержан, сегодня в суде рассматривается ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU