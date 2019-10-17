2019-10-17T09:07:16+03:00
Происшествия

Житель Омской области выстрелил в 9-летнего мальчика и его отца

Как выяснилось, он сделал это, потому что ему не дали денег на опохмел
Анна МИКУЛА
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Инцидент произошел в Называевском районе. В местную ЦРБ привезли 9-летнего мальчика и его 31-летнего отца с огнестрельными ранениями. Медики передали сообщение о ЧП правоохранителям.

Предварительно установлено, что 16 октября пьяный 37-летний житель деревни Батареевки заявился к родственникам, живущим по соседству. Он пожаловался, что второй день не может прийти в себя после смерти матери. В качестве «антидепрессанта» сельчанин употреблял алкоголь. Но деньги на то, чтобы опохмеляться закончились, и мужчина попросил взаймы у родных. Когда те отказали, ушел к себе домой.

Потом увидел, как его брат с маленьким племянником выезжают со двора на мотоцикле. В отместку за то, что ему не дали денег на выпивку, подозреваемый выстрелил по родным из ружья. Ребенку дробь задела ухо и вошла в поясничную область, его отцу заряд также повредил спину.

– Мальчик находится под присмотром врачей, его отца медики уже отпустили домой. В ходе осмотра сотрудники полиции изъяли гильзу, патрон и охотничье ружье «ИЖ-18», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Установлено, что оружие владельцем не зарегистрировано и хранилось им незаконно. Злоумышленника полицейские доставили в отдел полиции. Проверка по данному факту продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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