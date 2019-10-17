2019-10-17T07:39:17+03:00
Происшествия

Новосибирец оказал омичу первую помощь, а потом украл его сотовый

Подозреваемого уже задержали
Анна МИКУЛА
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«Помощнику» грозит уголовное наказание.«Помощнику» грозит уголовное наказание.Фото: "КП" Архив
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23-летний житель Кировского округа отдыхал с друзьями в одном из баров города. Там он начал конфликтовать с посетителем. Выяснять отношения вышли на улицу. В итоге молодого человека сильно избили.

Оказать ему первую помощь вызвались несколько незнакомцев. Когда потерпевший пришел в сознание, он обнаружил, что у него пропал телефон стоимостью почти 16 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска опросили свидетелей происшествия, после чего оперативным путем установили личность подозреваемого. Им оказался 22-летний новосибирец. В Омске он жил в квартире брата, а на заработки ездил в Москву, откуда ему пришлось вернуться для допроса.

Подозреваемый рассказал полицейским, что гулял по городу, решил отдохнуть в одном из заведений. Когда вышел на улицу из бара, заметил молодого человека, лежащего на земле и задыхающегося. Он повернул потерпевшего набок, разомкнул мужчине челюсть, вытащил его язык, чтобы тот не задохнулся. В этот момент злоумышленник заметил в кармане спасенного сотовый, незаметно забрал его и скрылся. Похищенное сдал в ломбард в Центральном округе за 4 тысячи. В отношении него возбуждили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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