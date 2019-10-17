2019-10-17T07:15:40+03:00
Общество

В поселок Рыбачий, где жители перекрывали дорогу, теперь пускают лишь по паспорту

Тех, кто прописан в другом месте, разворачивают обратно
Станислав МУХИН
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Терпеть неудобства горожанам придется до следующей зимы.Терпеть неудобства горожанам придется до следующей зимы.Фото: ВКонтакте
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Продолжается история с перекрытой улицей Шаронова. Из-за строительства дублера, который свяжет мост у "Арена-Омск" и метромост, по ней ограничили движение на 14 месяцев. В первые же дни автомобилисты стали объезжать пробки по находящемуся рядом поселку Рыбачий. Узкие улочки превратились в оживленную трассу. Уставшие от потока машин жители поселка просто перекрыли дорогу. Тогда власти услышали их и на въезде в Рыбачий поставили запрещающие знаки. Пропускают только местных жителей, но требуют показать паспорт с пропиской.

- Проезд в сторону Рыбачьего поселка окончательно закрыт. Пускают только местных жителей, просят показать паспорт, - сообщают омичи в социальных сетях. – Не хватает башни с автоматчиками и колючей проволоки.

Терпеть неудобства горожанам придется до следующей зимы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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