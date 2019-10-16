2019-10-16T15:34:40+03:00
Общество

В Омске пропала 14-летняя девочка

Оксана Николаенко вышла на связь с родными, но отказалась говорить, где находится
Анна МИКУЛА
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Фото: omsk.sledcom.ruФото: omsk.sledcom.ru
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14-летняя Оксана Николаенко ушла из дома по улице 1-й Электровозной днем 15 октября и до сих пор не вернулась.

– Известно, что сегодня девочка вышла на связь с семьей, но отказалась сообщить, где находится. Принимаются меры к установлению ее местонахождения, – сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Приметы разыскиваемой: на вид 16-17 лет, рост 155 сантиметров, плотное телосложение, темно-рыжие волосы до плеч. Особая примета – школьница косит на правый глаз.

Была одета: в черную шапку с блестящими звездочками, черную куртку с красными и синими полосками на рукавах, черную юбку, голубой свитер с белыми цветами и сине-красные балетки.

Просьба ко всем, кто знает о местонахождении девочки, сообщить по телефону 02 или по телефону следственного управления «Ребенок в опасности!» – 123.

ИСТОЧНИК KP.RU

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