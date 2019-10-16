Омичку ударило током, когда она выбирала светильник в магазине

СЕГОДНЯ 15:24 2019-10-16T15:24:35+03:00

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Инцидент, по предварительным данным, произошел, 15 октября в строительном гипермаркете на бульваре Архитекторов. Одну из покупательниц сильно ударило током, когда она выбирала светильник. Женщину увезли в больницу с электротравмой.

– Следственными органами Следственного комитета РФ по Омской области проводится доследственная проверка. В ее ходе будут установлены все обстоятельства и причины случившегося, действиям ответственных работников будет дана правовая оценка по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей), – сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

ИСТОЧНИК KP.RU