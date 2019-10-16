В Омской области пьяный водитель мотоблока подвозил приятеля, но тот свалился под колеса и умер
Трагедия случилась в поселке Оконешниково. 37-летний пьяный сельчанин предложил подвезти 52-летнего сильно пьяного приятеля. Последний согласился прокатиться с ветерком, но не удержался на сиденье мотоблока и свалился под колеса тележки.
В результате пассажира увезли с переломами и черепно-мозговой травмой в больницу, где он и скончался. В отношении водителя возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.
– В ходе следствия обвиняемый признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU