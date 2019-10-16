В Омской области пьяный водитель мотоблока подвозил приятеля, но тот свалился под колеса и умер

СЕГОДНЯ 15:11 2019-10-16T15:11:23+03:00

Теперь виновнику ЧП грозит до 2 лет колонии

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Трагедия случилась в поселке Оконешниково. 37-летний пьяный сельчанин предложил подвезти 52-летнего сильно пьяного приятеля. Последний согласился прокатиться с ветерком, но не удержался на сиденье мотоблока и свалился под колеса тележки.

В результате пассажира увезли с переломами и черепно-мозговой травмой в больницу, где он и скончался. В отношении водителя возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

– В ходе следствия обвиняемый признал вину и раскаялся. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Уголовным кодексом РФ за данное преступление предусмотрено наказание до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU