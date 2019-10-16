На окраине Омска обнаружили выкопанную могилу с обгоревшим трупом

СЕГОДНЯ 15:02 2019-10-16T15:02:39+03:00

Как выяснилось, перед этим погибшей исчез и его искали родственники

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Страшную находку сделали 13 октября жители садоводческого товарищества, расположенного в омском поселке Карьер. Люди заметили выкопанную могилу и лежащие в ней обгоревшие останки человека. Также рядом находилась лопата. Следственный комитет возбудил по факиу случившегося уголовное дело.

– По одной из версий следствия, костные останки могут принадлежать 69-летнему омичу, оставившему дома предсмертную записку и разыскиваемому родственниками. Для установления личности умершего следователем назначена геномная экспертиза, а также судебно-медицинская для установления причины смерти. Вещи покойного также направлены на экспертизу для установления следов горючей жидкости, – сообщает пресс-служба областного СУ СК. – Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств смерти мужчины. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU