2019-10-16T14:19:49+03:00
Происшествия

Крупное ДТП в Омске: после столкновения перевернулись сразу несколько авто

Удивительно, но никто из участников ДТП не получил серьезных травм не получили
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/regik55Фото: vk.com/regik55
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Фото дорожно-транспортного происшествия, случившегося на Левом берегу выглядят впечатляюще. На дороге напротив «Меги» столкнулись сразу четыре легковушки, одна из них ехала с прицепом. В итоге после массового столкновения две машины перевернулись, а одна повисла на ограждении.

По словам очевидцев, как ни удивительно, никто из людей, находившихся в столкнувшихся машинах, серьезных травм не получил.

Причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.

Фото: vk.com/inci55

Фото: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU

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