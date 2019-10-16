Крупное ДТП в Омске: после столкновения перевернулись сразу несколько авто

СЕГОДНЯ 14:16 2019-10-16T14:19:49+03:00

Удивительно, но никто из участников ДТП не получил серьезных травм не получили

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Фото дорожно-транспортного происшествия, случившегося на Левом берегу выглядят впечатляюще. На дороге напротив «Меги» столкнулись сразу четыре легковушки, одна из них ехала с прицепом. В итоге после массового столкновения две машины перевернулись, а одна повисла на ограждении.

По словам очевидцев, как ни удивительно, никто из людей, находившихся в столкнувшихся машинах, серьезных травм не получил.

Причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.

Фото: vk.com/inci55

ИСТОЧНИК KP.RU