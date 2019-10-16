Крупное ДТП в Омске: после столкновения перевернулись сразу несколько авто
Удивительно, но никто из участников ДТП не получил серьезных травм не получили
Фото: vk.com/regik55
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Фото дорожно-транспортного происшествия, случившегося на Левом берегу выглядят впечатляюще. На дороге напротив «Меги» столкнулись сразу четыре легковушки, одна из них ехала с прицепом. В итоге после массового столкновения две машины перевернулись, а одна повисла на ограждении.
По словам очевидцев, как ни удивительно, никто из людей, находившихся в столкнувшихся машинах, серьезных травм не получил.
Причины и обстоятельства случившегося будут установлены в ходе проверки.
Фото: vk.com/inci55
ИСТОЧНИК KP.RU