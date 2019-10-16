2019-10-16T12:03:39+03:00
Происшествия

В Омске по ночным улицам разгуливал 5-летний мальчик

Его заметили прохожие и вызвали полицию
Станислав МУХИН
Поделиться:
Ребенок был не по погоде. ФОТО: Росгвардия по Омской областиРебенок был не по погоде. ФОТО: Росгвардия по Омской области
Изменить размер текста:

Странную картину наблюдали жители Нефтяников в ночь с 15 на 16 октября. По Советскому округу совершенно один гулял 5-летний ребенок. Прохожие заметили его около 4 часов ночи, они сразу же вызвали полицию.

- 5-летний мальчик был одет в легкую куртку не по погоде, поэтому сотрудники Росгвардии посадили ребенка в служебный автомобиль обогреться Была вызвана бригада скорой, но медицинская помощь ему не понадобилась, - рассказали подробности в пресс-службе Росгвардии по Омской области.

Ребенка доставили в отделение полиции. Скоро туда позвонила перепуганная женщина, сообщившая, что пропал ее 5-летний сын. Она проснулась ночью от холода, и увидела, что входная дверь открыта. Любителя ночных прогулок передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Экономить просто
Омским Россельхознадзором с начала года выявлено 87 фактов фальсификации пищевки
Крыша многоэтажки в самом центре Омска поросла мхом
В Омске построят мост
В Омске пьяный омич разбил машину о столб
Омичи вывезли щенков в лес и просто выкинули их там
Спешите приобрести компрессионный трикотаж по выгодной цене в октябре
Tele2 завершила создание экосистемы онлайн-обучения
После жалобы омичей президенту следственный комитет проверит свалку в Старом Кировске
«Авангард» вышел на первое место в дивизионе, обыграв СКА
«Изводили звонками»: Фирму микрозаймов, выбивавшую у омички несуществующий долг, впервые оштрафовали
В Омске автобус столкнулся с грузовой «Газелью»
Ленинский округ Омска на вечер остался без света
В Омской области больная женщина наняла помощницу, а та начала вымогать у нее деньги
Омич умудрился украсть аппарат ЭКГ из машины скорой
В Омской области посадили начальницу почты, укравшую почти 9 млн
В самом тиражном телегиде Омска появилась высокооплачиваемая вакансия!
Чистая кожа – это просто и доступно
Ожидание – реальность: Омичей удивило «благоустройство» Кирпички