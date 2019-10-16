В Омске по ночным улицам разгуливал 5-летний мальчик
Странную картину наблюдали жители Нефтяников в ночь с 15 на 16 октября. По Советскому округу совершенно один гулял 5-летний ребенок. Прохожие заметили его около 4 часов ночи, они сразу же вызвали полицию.
- 5-летний мальчик был одет в легкую куртку не по погоде, поэтому сотрудники Росгвардии посадили ребенка в служебный автомобиль обогреться Была вызвана бригада скорой, но медицинская помощь ему не понадобилась, - рассказали подробности в пресс-службе Росгвардии по Омской области.
Ребенка доставили в отделение полиции. Скоро туда позвонила перепуганная женщина, сообщившая, что пропал ее 5-летний сын. Она проснулась ночью от холода, и увидела, что входная дверь открыта. Любителя ночных прогулок передали родителям.
ИСТОЧНИК KP.RU