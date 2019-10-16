В Омске по ночным улицам разгуливал 5-летний мальчик

СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-16T12:03:39+03:00

Ребенок был не по погоде. ФОТО: Росгвардия по Омской области

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Странную картину наблюдали жители Нефтяников в ночь с 15 на 16 октября. По Советскому округу совершенно один гулял 5-летний ребенок. Прохожие заметили его около 4 часов ночи, они сразу же вызвали полицию.

- 5-летний мальчик был одет в легкую куртку не по погоде, поэтому сотрудники Росгвардии посадили ребенка в служебный автомобиль обогреться Была вызвана бригада скорой, но медицинская помощь ему не понадобилась, - рассказали подробности в пресс-службе Росгвардии по Омской области.

Ребенка доставили в отделение полиции. Скоро туда позвонила перепуганная женщина, сообщившая, что пропал ее 5-летний сын. Она проснулась ночью от холода, и увидела, что входная дверь открыта. Любителя ночных прогулок передали родителям.

ИСТОЧНИК KP.RU