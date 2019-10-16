В Омске построят мост

СЕГОДНЯ 11:02 2019-10-16T11:04:16+03:00

Изменить размер текста: A A

На месте 64-летней переправы через Омь на перегоне между станциями Московка и Комбинатская появится новый железнодорожный мост. По нему будут следовать грузовые поезда, которые в том числе будут вывозить продукцию с нефтезавода.

– В Омске будет построен новый однопутный железнодорожный мост через реку Омь. Соответствующее разрешение Министерства транспорта РФ получено строителями. Проект общей стоимостью 2 млрд рублей реализуется в рамках инвестиционной программы по обновлению железнодорожной инфраструктуры в Омском регионе Западно-Сибирской железной дороги. В планах текущего года – обустройство строительной площадки и отсыпка земляной насыпи. Планируется, что проект будет реализован за два года, – сообщает пресс-служба Западно-Сибирской РЖД. – Среди преимуществ нового мостового перехода, протяженность которого составит 227 метров – повышенная надежность несущих конструкций, ориентированная на пропуск поездов повышенного веса, наличие шумопоглощающих экранов.

ИСТОЧНИК KP.RU