2019-10-16T10:44:19+03:00
Происшествия

В Омске пьяный омич разбил машину о столб

Самого водителя с травмами увезли в больницу
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером 15 октября в Амуре. Водитель на «Ладе» ехал по улице 4-й Челюскинцев в сторону улицы XX Партсъезда. В районе дома № 22 он не справился с управлением и смог затормозить только о столб. В результате удара бок машины оказался сильно поврежденным. Водитель получил травмы, и ему пришлось обратиться в больницу. Как выяснилось, он сел за руль пьяным.

– В отношении водителя «ВАЗ-2114» возбужденно административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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