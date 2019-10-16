В Омске пьяный омич разбил машину о столб

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-16T10:44:19+03:00

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Дорожно-транспортное происшествие случилось поздно вечером 15 октября в Амуре. Водитель на «Ладе» ехал по улице 4-й Челюскинцев в сторону улицы XX Партсъезда. В районе дома № 22 он не справился с управлением и смог затормозить только о столб. В результате удара бок машины оказался сильно поврежденным. Водитель получил травмы, и ему пришлось обратиться в больницу. Как выяснилось, он сел за руль пьяным.

– В отношении водителя «ВАЗ-2114» возбужденно административное делопроизводство по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем ТС законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU