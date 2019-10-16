Омичи вывезли щенков в лес и просто выкинули их там

СЕГОДНЯ 09:40 2019-10-16T09:47:54+03:00

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Не стали утруждать себя расходами на стерилизацию своей питомицы очередные омичи. В итоге собака родила троих щенков. И здесь владельцы нашли немудреный выход из положения. Они просто вывезли «проблему» в лес и уехали.

Малыши, у которых только недавно открылись глаза, точно бы погибли от голода, если бы их случайно не обнаружили грибники. Семейство пряталось под корягой. Щенки пытались согреться, тесно прижавшись друг к другу.

Фото: vk.com/ya_rya_dom

Сейчас нашедшие их просят неравнодушных людей сделать доброе дело и спасти три маленькие жизни, приютив собак у себя.

– Срочно требуется передержка и любая материальная поддержка – нужна стерилизация и кастрация щенятам. Два мальчика и одна девочка. А, может, вы станете их хозяином? Ребенок в вашем доме будет рад появлению этого маленького медвежонка. Скину любые видео щенков, – рассказывает девушка, нашедшая животных.

Чтобы узнать, как помочь, позвоните по т. 8-911-849-13-57.

Фото: vk.com/ya_rya_dom

ИСТОЧНИК KP.RU