«Авангард» вышел на первое место в дивизионе, обыграв СКА

СЕГОДНЯ 07:40 2019-10-16T07:50:17+03:00

Омичи одержали победу над питерцами уже в третий раз

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Накануне «Авангард» принимал на «домашней» арене своих принципиальных соперников из СКА. Несмотря на то, что питерская команда считается одной из сильнейших в КХЛ, «ястребы» в прошлом году уже дважды обыгрывали ее. В матче, состоявшемся 16 октября, омичи также взяли верх над соперниками.

В самого начала игры «Авангард» повел в счете. На третьей минуте матча шайбу забросил в ворота своей бывшей команды Вячеслав Войнов. Но армейцы не растерялись и смогли забить ответный гол почти сразу – отличился Александр Барабанов. А на 9-й минуте, после меткого броска по воротам Йори Лехтери, СКА и вовсе вышел вперед.

Омичи смогли сравнять счет только через 20 минут, когда забил Кирилл Семенов. Автором победной для «Авангарда» шайбы в самом начале третьего периода стал Павел Дедунов.

«Ястребы» победили со счетом 3:2 и вышли на первое место в дивизионе. Уже в пятницу, 18 октября, им предстоит сразиться с «Автомобилистом» в Екатеринбурге.

ИСТОЧНИК KP.RU