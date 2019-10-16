«Изводили звонками»: Фирму микрозаймов, выбивавшую у омички несуществующий долг, впервые оштрафовали

СЕГОДНЯ 07:39 2019-10-16T07:52:20+03:00

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Жертвой настойчивых звонков кредиторов стала одна из омичек. Ей постоянно звонили из фирмы микрозаймов и требовали вернуть долг. Самое интересное, что никаких денег у компании женщина не брала. На неоднократные требования прекратить звонки кредиторы не реагировали. Омичку продолжали мучить звонящие из микрофинансовой организации. В итоге она обратилась в Службу судебных приставов с жалобой на «Щит-Финанс». В ведомстве начали проверку и пришли к выводу, что фирма микрозаймов нарушает закон.

- В отношении компании-нарушителя специалисты УФССП России по Омской области составили административный протокол и направили в Центральный районный суд Омска. Он признал ООО МКК «Щит-Финанс» виновным в совершенном правонарушении и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU