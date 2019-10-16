2019-10-16T07:14:12+03:00
Происшествия

В Омске автобус столкнулся с грузовой «Газелью»

У грузовика вырвало дверь
Станислав МУХИН
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Машины сильно повреждены.Машины сильно повреждены.Фото: ВКонтакте
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Авария с участием пассажирского автобуса произошла вечером на улице 33-я Северная. Все случилось у остановки 4-я Амурская. Судя по появившимся в социальных сетях фото, автобус маршрута №72, скорее всего, отъезжал от остановки. Водитель "Газели", очевидно, ехал на большой скорости. От удара у автобуса вылетело заднее окно. Куски стекла засыпали всю дорогу. У грузовика после аварии вырвало пассажирскую дверь.

После столкновения машины загородили половину проезжей части. В итоге образовалась небольшая пробка. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших. В ГИБДД по Омской области проводят проверку по факту этой аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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