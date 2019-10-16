Ленинский округ Омска на вечер остался без света
Вечером 15 октября в целом микрорайоне неожиданно потух свет. Авария коснулась домов в Ленинском округе. Об этом омичи сообщили в социальных сетях.
- В Ленинском округе нет света! Кто знает подробности? Дозвониться до служб не получается, - написал в соцсетях один из омичей.
Многие горожане его поддержали, заявив, что столкнулись с той же проблемой. Очевидно, что в этом районе была какая-то авария. Некоторые горожане рассказывали о странном.
- А у меня, похоже, дома слишком много света. Люстра мигает даже, когда свет выключен, - добавила омичка.
Впрочем, жителям Ленинского округа повезло. Неисправность довольно быстро устранили и дали электроэнергию в дома.
ИСТОЧНИК KP.RU