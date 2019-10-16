Ленинский округ Омска на вечер остался без света

СЕГОДНЯ 05:30 2019-10-16T05:30:00+03:00

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Вечером 15 октября в целом микрорайоне неожиданно потух свет. Авария коснулась домов в Ленинском округе. Об этом омичи сообщили в социальных сетях.

- В Ленинском округе нет света! Кто знает подробности? Дозвониться до служб не получается, - написал в соцсетях один из омичей.

Многие горожане его поддержали, заявив, что столкнулись с той же проблемой. Очевидно, что в этом районе была какая-то авария. Некоторые горожане рассказывали о странном.

- А у меня, похоже, дома слишком много света. Люстра мигает даже, когда свет выключен, - добавила омичка.

Впрочем, жителям Ленинского округа повезло. Неисправность довольно быстро устранили и дали электроэнергию в дома.

ИСТОЧНИК KP.RU