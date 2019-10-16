2019-10-16T05:31:05+03:00
Происшествия

В Омской области больная женщина наняла помощницу, а та начала вымогать у нее деньги

В итоге подсобная работница с подругой отобрали у сельчанки карту, заставили сказать пин-код и сняли оттуда все средства
Анна МИКУЛА
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Подельниц задержали и будут судить.Подельниц задержали и будут судить.Фото: "КП" Архив
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55-летняя жительница Колосовского района с ограниченными возможностями здоровья наняла 31-летнюю односельчанку для помощи по дому. Договорились, что работнице будут платить по 2 тысячи рублей в месяц.

Однако та начала требовать зарплату уже через неделю. Получив отказ, привела подругу, и вместе они начали силой вымогать у нанимательницы деньги. В итоге та отдала им карту и назвала от нее пин-код. Грабительницы сначала сняли оттуда тысячу, но узнав баланс, забрали и все остальные лежавшие там средства – 10 тысяч. При этом женщина-инвалид осталась вообще без денег.

– Следствием деяния фигуранток квалифицированы в соответствии с ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», – сообщает пресс-служба областного УМВД. – В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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