2019-10-15T20:40:43+03:00
Происшествия

Омич умудрился украсть аппарат ЭКГ из машины скорой

Когда прибор не приняли в металлолом, он спрятал его в кустах
Анна МИКУЛА
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Фото: 55.мвд.рфФото: 55.мвд.рф
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На дерзкую кражу решился 28-летний омский маргинал. Не успел водитель скорой, припаркованной возле медучреждения, отлучиться ненадолго, как воришка проник в салон и вытащил оттуда аппарат ЭКГ.

Прибор стоимостью 70 тысяч рублей он попытался сбыть в пункт приема металлолома. Там заподозрили неладное и отказались принимать технику, происхождение которой принесший ее мужчина объяснить не смог.

Тогда он просто спрятал аппарат до лучших времен в кустах – вероятно, все-таки надеялся найти украденному какое-нибудь применение.

Медики сообщили о краже в полицию. Оперативники опросили сотрудников ломбардов и пунктов приема металлолома. И вскоре в одном из них вспомнили необычного посетителя и смогли описать его.

– Подозреваемого задержали на бульваре Архитекторов и доставили в полицию, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Дознавателем возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст 158 УК РФ «Кража».

Фото: 55.мвд.рф

Фото: 55.мвд.рф

ИСТОЧНИК KP.RU

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