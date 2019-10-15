2019-10-15T19:35:29+03:00
Происшествия

В Омской области посадили начальницу почты, укравшую почти 9 млн

Женщина проведет в колонии 4 года
Анна МИКУЛА
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Начальница почты с подельницей присвоили 8,9 млн.Начальница почты с подельницей присвоили 8,9 млн.Фото: Архив "КП"
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Бывшую начальницу почты в Тавричанке и ее подчиненную признали виновными в присвоении и растрате в особо крупном размере. С 2013 по 2018 годы они умудрились похитить 8,9 млн рублей.

– Начальник отделения связи умышленно не организовывала надлежащий контроль подчиненными ей сотрудниками ведения бухгалтерского учета, ежедневные проверки наличия денежных средств в кассе и внезапные ревизии, – сообщает пресс-служба областного УМВД.

Начальницу приговорили к 4 годам колонии общего режима, ее подчиненной дали 4 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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