2019-10-15T10:36:53+03:00
Происшествия

Омичам, инсценировавшим ДТП, грозит до 10 лет колонии

В общей сложности они смогли «заработать» 1,3 млн
Анна МИКУЛА
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Омичи погорели на страховых выплатах за аварии.Омичи погорели на страховых выплатах за аварии.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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В Омске будут судить семерых членов преступной группы, занимавшейся инсценировкой аварий.

– Установлено, что в течение 2017 года фигуранты инсценировали 8 дорожно-транспортных происшествий на территории областного центра. Организаторами преступных деяний выступали два брата, – сообщает пресс-служба областного УМВД. В группу они вовлекли родственников и знакомых, один из них был аварийным комиссаром, другой – составлял акты осмотров поврежденных транспортных средств для страховых компаний.

Сейчас им вменяют шесть случаев такого мошенничества. В общей сложности аферистам удалось обмануть страховщиков на 1,3 млн рублей. Теперь фигурантам уголовного дела грозит по 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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