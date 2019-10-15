Омичам, инсценировавшим ДТП, грозит до 10 лет колонии

СЕГОДНЯ 10:36 2019-10-15T10:36:53+03:00

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В Омске будут судить семерых членов преступной группы, занимавшейся инсценировкой аварий.

– Установлено, что в течение 2017 года фигуранты инсценировали 8 дорожно-транспортных происшествий на территории областного центра. Организаторами преступных деяний выступали два брата, – сообщает пресс-служба областного УМВД. В группу они вовлекли родственников и знакомых, один из них был аварийным комиссаром, другой – составлял акты осмотров поврежденных транспортных средств для страховых компаний.

Сейчас им вменяют шесть случаев такого мошенничества. В общей сложности аферистам удалось обмануть страховщиков на 1,3 млн рублей. Теперь фигурантам уголовного дела грозит по 10 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU