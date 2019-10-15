2019-10-15T10:30:58+03:00
Происшествия

В Омске пьяный водитель устроил массовое ДТП

В результате он протаранил сразу четыре авто
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/55gibddФото: vk.com/55gibdd
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Крупная авария произошла в Советском округе вчера, 14 октября, в десятом часу вечера. Пьяный 29-летний мужчина на «девятке» ехал по улице Нефтезаводской в сторону улицы Магистральной, на перекрестке с 22-го Апреля он не справился с управлением и буквально протаранил сразу четыре авто.

– Водитель не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилями: «Фольцваген Поло» под управлением 30-летнего мужчины, «Лада Гранта» под управлением 62-летнего мужчины, «Датсун Он-До» под управлением 30-летнего мужчины и «Фольцваген Гольф» под управлением 32-летнего мужчины, следовавшими в попутном направлении, – сообщает пресс-служба областной Госавтоинспекции. – В результате ДТП водители автомобилей «ВАЗ-21099» и «Фольцваген Гольф» обратились за медицинской помощью.

В отношении предполагаемого виновника ДТП составили протокол за отказ от прохождения медосвидетельствования. Напомним, при этом автоматически считается, что водитель был нетрезв.

Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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