2019-10-15T09:47:08+03:00
Общество

Омичи просят отодвинуть мусорную площадку от садика

По их мнению, сейчас она расположена слишком близко и это нарушает санитарные нормы
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/live_omckФото: vk.com/live_omck
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Жители Советского округа просят отодвинуть подальше от детского сада мусорку. Сейчас, по их мнению, она находится слишком близко и это нарушает санитарные нормы.

– Контейнерная площадка рядом с домом по проспекту Культуры, 5 в САО Омска расположена на расстоянии менее 20 метров от границ земельного участка детского сада № 385 на проспекте Мира, 31а в нарушение санитарных норм и правил благоустройства Омска. Глава САО Омска, организуйте, пожалуйста, в самое ближайшее время проверку, – написал пост в соцсетях с хэштегом #жалоба55 Дмитрий Сычев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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