На севере Омской области массово горят поля

СЕГОДНЯ 09:14 2019-10-15T09:23:34+03:00

Чиновники заверяют, что очаги небольшие, но местные жители с этим не согласны

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Жители Тары жалуются на горящие сельскохозяйственные поля, где фермеры массово жгут сухую траву. Люди рассказывают, что пожары замечены почти повсеместно и окрестности затянуло смогом.

– Если в Таре не горит свалка, то горят поля, – жалуется автор поста в паблике «Тара 360». – Город окутан дымом из-за тех, кто пускает палы на полях между Иртышом и Аркаркой. Это повторяется каждый год, полиция бессильна в поисках поджигателей.

– За Аркаркой горят поля. Сильно горят, сгоревшая трава даже у Самсоновского моста с неба сыплется, – рассказывает другой.

Фото: Андрей Лысенко, vk.com/tara_360

Тем временем в комментариях оперативно отреагировали представители обладминистрации,

– По данным ЕДДС Тарского района незначительные, кратковременные возгорания сухой травы в пойме реки Иртыш возле города Тары были зафиксированы 09.10.2019 года с 18.28, – говорится в сообщении. – Ночью произошло самозатушение возгорания. В период с 11 октября до 14 октября возгораний не зафиксировано, 13 и 14 октября в окрестностях Тары прошел дождь.

Впрочем, местные жители, судя по всему, оптимизма чиновников не разделяют и в качестве доказательства выкладывают свежие снимки, где видно, что огонь на полях разгорелся только еще сильнее.

Фото: Андрей Лысенко, vk.com/tara_360

ИСТОЧНИК KP.RU