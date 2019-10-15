В Омской области за мошенничество осудили директора садика

СЕГОДНЯ 08:51 2019-10-15T08:51:06+03:00

Все из-за того, что женщина незаконно устроила на работу сторожа

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В Одесском районе вынесли приговор директору желанновского детского сада. Руководительницу судили за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения.

В августе 2016 года она устроила в садик сторожем своего знакомого. до февраля 2019-го ему начислялись деньги, хотя на службе он не появлялся. Все «заработанное» таким образом мужчина переводил на банковскую карту директору.

– Женщина признала вину в совершенном деянии и частично возместила материальный ущерб, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU