В Омской области за мошенничество осудили директора садика
В Одесском районе вынесли приговор директору желанновского детского сада. Руководительницу судили за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения.
В августе 2016 года она устроила в садик сторожем своего знакомого. до февраля 2019-го ему начислялись деньги, хотя на службе он не появлялся. Все «заработанное» таким образом мужчина переводил на банковскую карту директору.
– Женщина признала вину в совершенном деянии и частично возместила материальный ущерб, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
ИСТОЧНИК KP.RU