2019-10-15T08:51:06+03:00
Общество

В Омской области за мошенничество осудили директора садика

Все из-за того, что женщина незаконно устроила на работу сторожа
Анна МИКУЛА
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Директора приговорили к 3 годам лишения свободы условно.Директора приговорили к 3 годам лишения свободы условно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Одесском районе вынесли приговор директору желанновского детского сада. Руководительницу судили за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения.

В августе 2016 года она устроила в садик сторожем своего знакомого. до февраля 2019-го ему начислялись деньги, хотя на службе он не появлялся. Все «заработанное» таким образом мужчина переводил на банковскую карту директору.

– Женщина признала вину в совершенном деянии и частично возместила материальный ущерб, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Суд назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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