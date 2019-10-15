Омичи жалуются на сотрудников Росгвардии, проверяющих у прохожих переписку в телефоне

СЕГОДНЯ 07:46 2019-10-15T07:47:22+03:00

Об этом они рассказали в соцсетях

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Омичи жалуются на странные проверки со стороны сотрудников Росгвардии. Многие считают, что силовики переходят последние границы. Сибиряки недоумевают, почему у них проверяют даже переписку в мессенджерах. О таком случае рассказала одна из омичек.

- Мой парень шел на остановку. Подъехала машина полиции и оттуда вышли 2 представителя Росгвардии. Не представились, не объяснили ничего, просто заставили предъявить паспорт, обшарили карманы и даже залезли в телефон, - пожаловалась сибирячка.

По ее словам, Росгвардия искала по приметам "мужчину в капюшоне". В комментариях омичи предположили, что силовики искали одного из закладчиков наркотиков. Отчетность и переписку они ведут как раз в мессенджерах.

ИСТОЧНИК KP.RU