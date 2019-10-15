В омском аэропорту рейс задержат на 3 часа
С чем связана задержка самолета, не поясняется
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Серьезная задержка ждет один из самолетов, который должен был вылететь сегодня из Омска. Рейс авиакомпании NordStar Y7-70, который летит из Екатеринбурга в Красноярск через Омск прибудет в наш город вместо 13.50 в 16.03.
Информация о задержке появилась на электронном табло с официального сайта омского аэропорта. Соответственно из нашего города в Красноярск самолет так же вылетит почти с трехчасовым опозданием.
С чем связана задержка самолета, не поясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU