2019-10-15T07:09:40+03:00
Общество

В омском аэропорту рейс задержат на 3 часа

С чем связана задержка самолета, не поясняется
Станислав МУХИН
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Серьезная задержка ждет один из самолетов, который должен был вылететь сегодня из Омска. Рейс авиакомпании NordStar Y7-70, который летит из Екатеринбурга в Красноярск через Омск прибудет в наш город вместо 13.50 в 16.03.

Информация о задержке появилась на электронном табло с официального сайта омского аэропорта. Соответственно из нашего города в Красноярск самолет так же вылетит почти с трехчасовым опозданием.

С чем связана задержка самолета, не поясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Омичи просят отодвинуть мусорную площадку от садика
Прямая линия с директором Омского филиала Россети Сибирь Она пройдет 17 октября с 14 до 15 часов.
В третьем квартале определена кадастровая стоимость свыше 13 тысяч объектов Омской области
На севере Омской области массово горят поля
В Омской области за мошенничество осудили директора садика
Омичи жалуются на сотрудников Росгвардии, проверяющих у прохожих переписку в телефоне
В послеке Рыбачий, жители которого перекрыли объездную дорогу, уже сбили человека
В Омске пропал мужчина в синей куртке
Эксперты Альфа-банка считают, что понятие «место работы» со временем исчезнет
В Омске сожгли наркотиков на 15 млн
Пропавший две недели назад омич, найден мертвым
В самом тиражном телегиде Омска появилась хорошая вакансия!
В Омске начинается суд над бывшим главой депимущества Хорошиловым
«Не хотел воровать, это инстинкт самосохранения»: Омич в костюме «мумии» ограбил офис микрозаймов
В Омске за 37 миллионов продают квартиру с 50-метровой кухней
«Зарегистрировался на рейс и исчез»: В Домодедово разыскивают загадочно пропавшего омича