В омском аэропорту рейс задержат на 3 часа

СЕГОДНЯ 07:09 2019-10-15T07:09:40+03:00

С чем связана задержка самолета, не поясняется

Изменить размер текста: A A

Серьезная задержка ждет один из самолетов, который должен был вылететь сегодня из Омска. Рейс авиакомпании NordStar Y7-70, который летит из Екатеринбурга в Красноярск через Омск прибудет в наш город вместо 13.50 в 16.03.

Информация о задержке появилась на электронном табло с официального сайта омского аэропорта. Соответственно из нашего города в Красноярск самолет так же вылетит почти с трехчасовым опозданием.

С чем связана задержка самолета, не поясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU