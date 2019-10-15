2019-10-15T05:35:39+03:00
Общество

В Омске пропал мужчина в синей куртке

Алексей Корявченков исчез 13 октября, сейчас его сотовый недоступен
Анна МИКУЛА
Поделиться:
Фото: vk.com/omskgolosФото: vk.com/omskgolos
Изменить размер текста:

Родные 35-летнего Алексея Корявченкова бьют тревогу: 13 октября молодой мужчина гостил у родственников в доме по улице 33-й Северной, 122. Примерно в полпятого вечера он вышел от них. С тех пор семья не знает, где находится Алексей. Он перестал выходить на связь, телефон отключен.

По словам сестры пропавшего, она уже обратилась в правоохранительные органы. Также близкие обзвонили больницы, но туда людей с похожими приметами пока не привозили.

По случайному стечению обстоятельств фото, которое предоставили для поисков, сделано за несколько минут до выхода из дома перед исчезновением.

Всех, кто знает, где может находиться Алексей, просят позвонить его сестре по т. 8-908-119-26-35 (Корявченкова Ольга Викторовна).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперты Альфа-банка считают, что понятие «место работы» со временем исчезнет
В Омске сожгли наркотиков на 15 млн
Пропавший две недели назад омич, найден мертвым
В самом тиражном телегиде Омска появилась хорошая вакансия!
В Омске начинается суд над бывшим главой депимущества Хорошиловым
«Не хотел воровать, это инстинкт самосохранения»: Омич в костюме «мумии» ограбил офис микрозаймов
В Омске за 37 миллионов продают квартиру с 50-метровой кухней
«Зарегистрировался на рейс и исчез»: В Домодедово разыскивают загадочно пропавшего омича
К поискам пропавшей 17-летней омички подключился следком
Яхта «Сибирь» из-за шторма застряла во Франции и ждет ремонта
На севере Омской области появился «шиномонтаж Бузовой»
Tele2 запускает облачные игры на 5G
В Омске с детской площадки пропал 7-летний мальчик
Омичи жалуются на бомжей, заполонивших Амур
«Магнит» вывез мусор с Ново Еврейского и Мусульманского кладбища
Омичка на «Мерседесе» протаранила стоящие машины – двое детей в больнице
Что такое пинг и как его уменьшить?
Омич пожаловался на агрессивную овчарку
Проектирование Цифрового РЭС завершено в Омском филиале Россети Сибирь
В Омске без тепла остается уже только одна новостройка
Омского водителя-наркомана, насмерть сбившего ребенка и скрывшегося с места, приговорили к 6 годам колонии
Омский водитель заплатит 950 тысяч за смерть многодетного отца
В конце недели Омск завалит снегом
Омского хоккеиста Самвела Мнацяна похоронили недалеко от Алексея Черепанова
Под Омском разбилась машина с 11-летним мальчиком
Пьяный омич на машине въехал в магазин
В мэрии придумали, как закрыть для объезда дороги Рыбачьего, жители которого устроили протест
В Омске разбились две машины «Яндекс-такси»