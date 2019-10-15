В Омске пропал мужчина в синей куртке

СЕГОДНЯ 05:30 2019-10-15T05:35:39+03:00

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Родные 35-летнего Алексея Корявченкова бьют тревогу: 13 октября молодой мужчина гостил у родственников в доме по улице 33-й Северной, 122. Примерно в полпятого вечера он вышел от них. С тех пор семья не знает, где находится Алексей. Он перестал выходить на связь, телефон отключен.

По словам сестры пропавшего, она уже обратилась в правоохранительные органы. Также близкие обзвонили больницы, но туда людей с похожими приметами пока не привозили.

По случайному стечению обстоятельств фото, которое предоставили для поисков, сделано за несколько минут до выхода из дома перед исчезновением.

Всех, кто знает, где может находиться Алексей, просят позвонить его сестре по т. 8-908-119-26-35 (Корявченкова Ольга Викторовна).

ИСТОЧНИК KP.RU