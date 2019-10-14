В Омске сожгли наркотиков на 15 млн

СЕГОДНЯ 15:16 2019-10-14T15:18:58+03:00

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Омские полицейские отчитались об уничтожении крупной партии наркотиков. В общей сложности было ликвидировано 83 кг психотропных веществ.

– В печи сожжено 1,295 кг героина, 13,530 кг марихуаны, 1,4 кг гашишного масла, 3,791 кг наркосинтетики, 4,925 кг маковой соломы, 1,940 кг сильнодействующих веществ, 55,860 кг конопли, 20 граммов гашиша, – сообщает пресс-служба областного УМВД. – Приблизительная стоимость уничтоженных растительных и синтетических наркотиков по ценам «черного рынка» составила бы около 15 млн рублей, до потребителей не дошло около 110 000 разовых доз.

Кроме того, «владельцев» изъятых наркотиков ранее отправили за решетку. Оптового закладчика интернет-магазина по продаже психостимуляторов, у которого было изъято свыше 1,8 кг синтетических наркотиков, приговорили к 9,5 годам. Оптового наркосбытчика, у которого изъято около 450 граммов синтетических наркотиков, – к 6 годам. Двоих омичей, занимавшихся незаконным сбытом наркосинтетики, у которых изъяли около 120 граммов веществ, – к 8,5 и 8 годам лишения свободы. Все они отбывают наказание в колонии строгого режима.

А закладчика и наркокурьера интернет-магазина по продаже наркотиков, у которого изъяли свыше 220 граммов «соли», приготовленной для дальнейшего сбыта, осудили на 12 лет в колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU