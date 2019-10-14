Пропавший две недели назад омич, найден мертвым
Печальным оказался итог поисков, которые волонтеры отряда «Доброспас-Омск» вели почти полмесяца.
Напомним, 67-летний Александр Тюменцев ушел из дома в СНТ «Ивушка» 27 сентября. С тех пор его никто из близких не видел. Родные особенно за него беспокоились, потому что пожилой мужчина нуждался в помощи медиков.
Вчера, 13 октября, поиски были окончены, найдено тело Александра Михайловича. Его уже опознал сын.
В региональной полиции назвали пока предварительную причину смерти – суицид. Окончательно причины и обстоятельства случившегося будут установлены после проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU