Пропавший две недели назад омич, найден мертвым

СЕГОДНЯ 15:01 2019-10-14T15:01:56+03:00

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Печальным оказался итог поисков, которые волонтеры отряда «Доброспас-Омск» вели почти полмесяца.

Напомним, 67-летний Александр Тюменцев ушел из дома в СНТ «Ивушка» 27 сентября. С тех пор его никто из близких не видел. Родные особенно за него беспокоились, потому что пожилой мужчина нуждался в помощи медиков.

Вчера, 13 октября, поиски были окончены, найдено тело Александра Михайловича. Его уже опознал сын.

В региональной полиции назвали пока предварительную причину смерти – суицид. Окончательно причины и обстоятельства случившегося будут установлены после проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU